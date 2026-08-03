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    Le ministre par intérim de la Défense iranienne : Les déclarations américaines concernant l’ouverture d’un nouveau front contre le Hezbollah pourraient exposer la région à de nouveaux risques sécuritaires

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      Porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères : Aucun changement n’interviendra dans le détroit d’Ormuz tant que Washington poursuivra son agression et son blocus maritime

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      CNN : Le CENTCOM cherche des méthodes innovantes et non conventionnelles pour faire pression sur l’Iran et le punir, face à la limitation des options disponibles

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      Le ministre turc de la Défense par intérim au ministre iranien de la Défense par intérim : « Nous confirmons le soutien d’Ankara à la mise en œuvre intégrale du cessez-le-feu et au maintien de la voie diplomatique »

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