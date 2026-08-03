Premier communiqué de Rabat : 40 000 personnes étaient entrées à Ceuta

Le ministère marocain de l’Intérieur a annoncé dimanche qu’environ 40 000 personnes s’étaient dirigés vers la ville de Ceuta pour tenter de franchir la frontière de manière irrégulière, dans l’espoir de rejoindre la ville et, de là, l’Europe par des moyens irréguliers.

Cette information a été communiquée dimanche soir dans une déclaration vidéo du porte-parole du ministère, Rachid El Khalfi, concernant les récents événements survenus aux points de passage menant aux villes de Ceuta et Melilla, administrées par l’Espagne.

Al-Khalfi a déclaré : « Le nombre réel de migrants s’élevait à environ 40 000 personnes en direction de la ville de Ceuta et à environ 1 135 personnes en direction de la ville de Melilla, car toutes les personnes qui avaient réussi à atteindre Melilla à ce moment-là ont été renvoyées. »

Selon Al-Khalfi, ces événements ont entraîné un décès accidentel suite à une chute d’une zone rocheuse près de la ville de Ceuta, en plus de 10 décès par noyade.

Il a déclaré que les différentes données recueillies et analysées montraient que ces événements « n’étaient pas le résultat de facteurs circonstanciels ou spontanés », mais plutôt le fruit de « l’interaction de plusieurs facteurs qui se chevauchaient ».

Il a expliqué que parmi ces facteurs figurent « l’exploitation malveillante de l’espace numérique, la promotion d’informations trompeuses, le rôle des réseaux de trafic d’êtres humains et les interprétations erronées des données juridiques et administratives, qui visent à créer l’illusion qu’il est possible d’accéder facilement à l’espace européen sans conséquences juridiques. »

Des corps repêchés en mer

Al-Khalfi a expliqué que « les récentes décisions rendues par les autorités judiciaires espagnoles concernant la restriction de la possibilité d’appliquer la procédure de retour immédiat à certains migrants irréguliers interceptés en mer ont renforcé la conviction, chez certains de ceux qui souhaitent traverser, qu’il est possible d’éviter un retour immédiat. »

Il considérait que cette conviction avait contribué à l’émergence d’un modèle de tentatives de migration irrégulière fondé sur la « traversée à la nage », car cette méthode était, selon certains, le moyen offrant de meilleures chances d’échapper à une expulsion immédiate.

Concernant les informations relatives à l’enregistrement d’autres décès dans la ville de Ceuta, Al-Khalfi a déclaré que les autorités marocaines continuent – ​​dans le cadre des canaux de coopération et de coordination officiels avec leurs homologues espagnols – de vérifier l’exactitude de ces données, ainsi que le nombre réel de personnes concernées, leur identité et leur nationalité, dans le but de mener à bien les procédures juridiques, administratives et humanitaires nécessaires.

Selon les médias espagnols, le nombre de corps repêchés dans les eaux de la ville de Ceuta s’élève désormais à 88.

Le journal El País a rapporté dimanche que les autorités de Ceuta avaient préparé la morgue de la ville à recevoir environ 200 corps, alors que les opérations de recherche et de récupération se poursuivaient en mer suite à la dernière vague de migration irrégulière.

Des sources sécuritaires espagnoles ont indiqué samedi qu’environ 69 500 migrants sans papiers entrés à Ceuta ces derniers jours étaient retournés au Maroc.

Les autorités espagnoles ont achevé l’installation d’une barrière de sécurité flottante de 500 mètres de long au poste frontière de Tarajal, dans le but de réduire les tentatives de passage irrégulier depuis le côté marocain.

Source : Médias