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Syrie : Le président du Kurdistan irakien, Nechirvan Barzani, en visite pour la première à Damas pour discuter de la mise en œuvre de l’accord visant à intégrer les FDS aux institutions de l’État syrien .
03-08-2026 16:11 PM
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