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    Syrie : Le président du Kurdistan irakien, Nechirvan Barzani, en visite pour la première à Damas pour discuter de la mise en œuvre de l’accord visant à intégrer les FDS aux institutions de l’État syrien .

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