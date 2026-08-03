Assemblée des experts : Espérer une entente avec les Américains arrogants ne mènera à rien

Le Présidium de l’Assemblée des experts du leadership iranien a salué lundi la participation sans précédent du peuple iranien et de ses frères irakiens aux cérémonies funéraires « historiques » du martyr leader international, sayyed Ali Khamenei, exprimant sa reconnaissance pour les messages sages du Guide de la Révolution et de la République islamique d’Iran, M. Mojtaba Khamenei, qui, selon lui, représentent une voie à suivre pour le peuple et la nation.

Les villes irakiennes de Najaf et de Karbala ont été le théâtre d’une procession funéraire solennelle pour les dépouilles du martyr Sayyed Ali Khamenei et des martyrs de sa famille.

Le Présidium a souligné que les violations répétées par les États-Unis du mémorandum d’entente américano-iranien illustrent le manque de fiabilité de la signature du président américain Donald Trump, considérant que l’espoir de comprendre ou de parvenir à un accord avec « ce régime arrogant » ne mènera à aucun résultat.

De même, l’organe a souligné que toute action visant à faire respecter les droits du peuple devait s’inscrire dans le cadre des vues, directives et mesures du chef de la révolution, insistant sur le fait que la préservation de l’unité et le respect de ses directives et ordres étaient une nécessité absolue.

Il estime également que la présence continue du peuple lors des rassemblements populaires, aussi longtemps que le chef de la révolution le jugerait nécessaire, constituait une nécessité à ce stade.

Le Présidium de l’Assemblée des experts a affirmé que le peuple iranien et les forces armées sont prêts à se sacrifier pour défendre la dignité, l’honneur et la sécurité, considérant la confrontation entre la Révolution islamique et le front arrogant comme une confrontation fondamentale.

Il a ajouté que la guerre actuelle est décisive et que toute simplification des choses à ce stade délicat pourrait entraîner des conséquences historiques, appelant tous les peuples libres à maintenir levé l’étendard de la vengeance et des représailles pour le sang de l’imam martyr et des martyrs.

Source : Médias