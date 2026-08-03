L’armée iranienne a mené 14 opérations terrestres contre les groupes kurdes séparatistes

L’armée iranienne a annoncé lundi avoir mené une série d’opérations terrestres contre les groupes kurdes séparatistes à Souleimaniye et à Erbil, dans la région du Kurdistan irakien.

Le général de brigade Mojtaba Jaafari, conseiller du commandant en chef de l’armée iranienne, a déclaré que « la 23e brigade de l’armée a mené 14 opérations terrestres à Souleimaniye et à Erbil », expliquant que « les opérations ont visé les chefs du renseignement des forces séparatistes iraniennes, ainsi que leurs affiliés irakiens ».

Jaafari a revendiqué l’élimination de Soran Mohammad Zadeh, responsable du renseignement du Parti démocratique, principal parti d’opposition kurde iranien, le 27 juin, ainsi que celle d’un autre membre du même parti, un ressortissant irakien, le 10 juillet.

Il a également révélé qu’une force spéciale du Corps des gardiens de la révolution islamique est entrée dans le gouvernorat de Souleimaniye le 2 août et a arrêté deux hommes kurdes de la région du Kurdistan, soupçonnés d’être impliqués dans des opérations d’espionnage à la frontière iranienne, selon des informations locales provenant de leurs proches.

Plusieurs groupes armés et individus transportant des dispositifs d’écoute et du matériel d’espionnage ont également été arrêtés pour les avoir introduits clandestinement en Iran, selon l’officier iranien

Selon lui, les éléments séparatistes visaient à espionner les points de passage frontaliers iraniens et à transmettre des informations au Mossad israélien ou à la CIA américaine.

Depuis le début de l’agression américano-israélienne contre l’Iran, les forces armées iraniennes ont ciblé les quartiers généraux des groupes séparatistes iraniens basés dans la région du Kurdistan, en raison de leur coopération avec les parties impliquées dans l’agression et qui s’apprêtaient à lancer des opérations terrestres sur les frontières occidentales de l’Iran.

Source : Médias