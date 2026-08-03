The Atlantic : Face à la pénurie de munitions, les alliés de Washington auront besoin d’un plan de secours

Le magazine américain The Atlantic a indiqué dans un article publié lundi que les alliés qui dépendent des équipements militaires américains ont désormais besoin d’un plan alternatif, compte tenu de la pénurie d’armes dont souffre Washington en raison de la guerre contre l’Iran.

Le magazine a déclaré : « Bien que les États-Unis soient la première puissance militaire mondiale depuis des décennies, ils semblent incapables de tenir tête à une puissance régionale comme l’Iran pendant plus de quelques mois avant de se retrouver confrontés à une crise des armements. »

Depuis le début de la guerre contre l’Iran le 28 février, les rapports indiquent que les États-Unis ont consommé les deux tiers de leurs missiles intercepteurs Patriot, plus d’un tiers de leurs missiles intercepteurs THAAD et un tiers ou plus de leur stock d’avant-guerre de missiles de croisière Tomahawk.

D’après The Atlantic, ce rythme de consommation est d’autant plus surprenant qu’un cessez-le-feu fragile avait mis fin aux combats pendant des mois. Compte tenu des tendances de production récentes, le réapprovisionnement des stocks d’armements prendra plusieurs années.

Le rapport souligne que « ce qui rend le défi américain encore plus difficile, c’est l’évolution majeure des technologies de guerre vers l’utilisation de drones peu coûteux ».

Ils ont souligné que les États-Unis et leurs alliés du Golfe étaient contraints d’utiliser des systèmes de défense aérienne sophistiqués et coûteux, tels que les missiles Patriot PAC-3, dont chacun coûte des millions de dollars et nécessite un long cycle de production, pour abattre des drones iraniens qui peuvent être assemblés rapidement pour environ 30 000 dollars.

« L’impact de la pénurie de munitions ne se limite pas à la guerre actuelle, mais envoie également un message inquiétant aux alliés du monde entier : les États-Unis ont été pris au dépourvu par les récents développements en matière de tactiques de guerre et n’ont pas la capacité de production nécessaire pour s’adapter rapidement », indique l’article.

Il ajoute : « Soudain, la dépendance à l’égard de la technologie militaire américaine est devenue moins fiable en tant que stratégie de sécurité qu’elle ne l’était avant que le président Trump ne déclare la guerre à l’Iran », avertissant qu’« à long terme, les gouvernements qui se sont appuyés sur les États-Unis pour équiper leurs forces armées auront besoin d’un plan alternatif ».

« À court terme, les inquiétudes concernant l’insuffisance des stocks d’armements limitent les options stratégiques de Washington. Ses conseillers étant préoccupés par la suffisance des approvisionnements actuels, Trump aurait hésité à intensifier le conflit », selon The Atlantic.

Le magazine conclut en avertissant que « si les États-Unis décident d’envoyer des troupes terrestres en Iran en nombre suffisant pour maintenir le détroit d’Ormuz ouvert, la défense de ces troupes pourrait épuiser les stocks restants de systèmes de défense aérienne avancés. Rapidement, les forces américaines seront plus vulnérables et le risque de pertes augmentera. »

Source : Médias