Hezbollah irakien : L’agression américano-saoudienne marque le début d’une nouvelle ère dans la région

Le secrétaire général du Hezbollah Irak, Abou Hussein al-Hamidawi, a affirmé que l’agression en cours contre l’Irak, qui dure depuis plus d’un an, marque le début d’une nouvelle ère dans la région.

Al-Hamidawi a averti que les actions de l’agression américano-saoudienne contre le peuple irakien constituent un dangereux précédent susceptible d’entraîner des répercussions et d’instaurer une nouvelle ère dans la région.

Al-Hamidawi a souligné que face à cette agression, la résistance doit impérativement conserver ses armes et non les abandonner, mais au contraire « renforcer son arsenal et œuvrer à l’assainissement de son environnement sécuritaire ».

Le 29 juillet, 20 personnes ont été tuées et 32 ​​autres blessées lors d’une attaque conjointe américano-saoudienne visant plusieurs quartiers généraux officiels des Forces de mobilisation populaire (FMP) à Bagdad, Wasit, Ninive, Bassora, Kirkouk, Karbala et Diyala.

La Résistance islamique en Irak a confirmé que sa riposte à l’agression américaine est inévitable après la fin du pèlerinage d’Arbaïn, précisant qu’elle pourrait cibler « les instruments de l’ennemi américain en Arabie saoudite si les circonstances l’exigent ».

Source : Médias