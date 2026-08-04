Déclaration égypto-turco-qatarie : Les violations israéliennes compromettent la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza

L’Égypte, le Qatar et la Turquie ont condamné lundi les violations israéliennes persistantes dans la bande de Gaza, notamment le ciblage d’infrastructures sanitaires et le meurtre de nombreux civils, dont des femmes et des enfants. Ils ont qualifié ces pratiques de grave violation du droit international et du droit international humanitaire.

Dans une déclaration conjointe, les trois pays ont souligné la nécessité pour « Israël » de respecter pleinement ses engagements au titre du droit international et des termes de l’accord de cessez-le-feu. Ils ont insisté sur le fait que la poursuite de ces violations constitue une violation de l’accord et compromet les efforts déployés pour progresser vers sa deuxième phase, en particulier après que le Hamas et d’autres factions palestiniennes ont annoncé leur acceptation de la Feuille de route, y compris les dispositions relatives au désarmement « d’Israël ».

Les médiateurs ont averti que la poursuite de ces pratiques menace le processus de désescalade et aggrave la situation humanitaire dans la bande de Gaza. Ils ont appelé à la protection intégrale des civils, des infrastructures médicales et des travailleurs humanitaires, ainsi qu’à la garantie de la libre circulation de l’aide humanitaire et des fournitures médicales à travers Gaza.

La déclaration appelle également la communauté internationale à assumer ses responsabilités et à exercer les pressions nécessaires sur Israël afin que ce dernier respecte ses obligations et engagements juridiques au titre de l’accord de cessez-le-feu, garantissant ainsi la pleine mise en œuvre du « plan de paix » proposé par le président américain Donald Trump, qui a qualifié l’accord sur la feuille de route de la deuxième phase de l’accord d’étape historique.

Hamas : Nous attendons une réponse claire des médiateurs concernant l’accord

De son côté, le Hamas a annoncé que lui et les factions palestiniennes sont attachés aux termes de l’accord concernant la mise en œuvre de la deuxième phase de l’accord de cessez-le-feu en octobre 2025, y compris les engagements de toutes les parties.

Dans un communiqué publié lundi, le mouvement a indiqué attendre une réponse claire et officielle des médiateurs concernant l’accord.

Cette déclaration intervient alors que l’occupation continue de violer le cessez-le-feu et persiste dans ses attaques contre la bande de Gaza, notamment avec l’intensification de ses bombardements ces derniers jours.

Dans ce contexte, le Hamas a condamné dimanche le bombardement, le qualifiant d’« escalade délibérée du gouvernement criminel de guerre de Benjamin Netanyahu, visant à rompre les accords ».

Le mouvement a appelé les médiateurs à agir immédiatement pour faire pression sur le gouvernement d’occupation afin qu’il mette fin à ses crimes contre le peuple palestinien et à son agression.

Source : Médias