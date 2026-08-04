Le Puntland et Washington signent un accord de sécurité conjoint pour étendre les installations américaines à Bosaso

L’administration du Puntland, région du nord-est de la Somalie, a annoncé la signature d’un accord de coopération en matière de sécurité avec les États-Unis. Cet accord vise à renforcer le partenariat dans la lutte contre les groupes armés et à améliorer la sécurité maritime dans le golfe d’Aden et la mer Rouge.

L’accord a été signé à la suite d’une réunion qui s’est tenue dimanche dans la ville côtière de Bosaso entre le président de la région, Said Abdellahi Deni, et une délégation militaire américaine conduite par le commandant des opérations spéciales américaines en Afrique, Claude Tudor. Des ministres, des responsables militaires et des conseillers du gouvernement du Puntland ont également participé à la réunion.

Extension des installations américaines à Bosaso

La présidence du Puntland a déclaré que l’accord permet aux États-Unis d’étendre leurs installations existantes à Bosaso afin de soutenir les opérations contre les groupes armés et de renforcer leur capacité à surveiller et à sécuriser les voies maritimes. La déclaration n’a pas précisé la taille de l’installation américaine actuelle, la zone à étendre, le nombre de soldats et d’équipements susceptibles d’être déployés, ni le calendrier de mise en œuvre du projet.

Les médias somaliens ont fait état de l’agrandissement d’une « base américaine » dans la ville, sans toutefois clarifier la nature de la présence militaire américaine existante, ni si l’installation deviendrait une base permanente ou resterait un centre de soutien aux opérations, à la coordination et à l’entraînement. Ni le gouvernement américain ni le Commandement des États-Unis pour l’Afrique (AFRICOM) n’ont divulgué les termes de l’accord ni la nature de l’agrandissement prévu à Bosaso.

Lutte contre Daech et Al-Shabaab

Les discussions ont porté sur le renforcement de la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, notamment les opérations contre Daech en Somalie et les groupes affiliés à Al-Shabaab, qui opèrent dans les régions montagneuses du nord-est du pays, principalement dans les monts Alamsakad et d’autres zones de la région de Bari. Le Puntland a réaffirmé son engagement à contrer tout groupe menaçant la sécurité de la région, de la Somalie et de la Corne de l’Afrique, soulignant que l’accord renforcera sa capacité à mener des opérations sur le terrain et à sécuriser les côtes et les voies maritimes.

Cet accord s’appuie sur la coopération sécuritaire existante entre les États-Unis et les forces du Puntland, qui comprend notamment la formation, le partage de renseignements et des frappes aériennes contre Daech près de Bosaso et des monts Golis.

Sécurité de la mer Rouge et du golfe d’Aden

Le développement de l’installation américaine devrait accélérer le partage de renseignements, le soutien logistique et la planification opérationnelle, mais les détails concernant l’armement, la formation et la nature des missions conjointes n’ont pas encore été officiellement annoncés.

Selon un communiqué du Puntland, l’accord prévoit également une coopération pour la sécurisation de la mer Rouge et du golfe d’Aden, une région d’importance croissante. L’importance stratégique de la ville tient au passage des navires entre l’océan Indien, le détroit de Bab el-Mandeb et le canal de Suez. Bosaso est située sur la côte sud du golfe d’Aden, à proximité des voies maritimes reliant l’Asie, l’Europe et l’Afrique de l’Est, ce qui lui confère une importance stratégique pour la surveillance du trafic maritime et la lutte contre la piraterie, le trafic d’armes et d’êtres humains, ainsi que les activités des groupes armés.

L’expansion de la présence américaine dans la ville pourrait fournir une base de soutien aux opérations navales, aériennes et de renseignement dans le golfe d’Aden, dans un contexte de concurrence internationale croissante pour les ports et les bases de part et d’autre de la mer Rouge et de la Corne de l’Afrique.

Tensions avec Mogadiscio

L’accord revêt une dimension politique et juridique en raison du différend persistant entre le Puntland et le gouvernement fédéral de Mogadiscio concernant les amendements constitutionnels, le système électoral et la répartition des pouvoirs entre le gouvernement central et les régions. Cet accord soulève des questions quant à savoir si Mogadiscio l’a approuvé, a participé à son élaboration ou le considère comme un accord distinct conclu directement entre une administration régionale et une puissance étrangère. Aucune déclaration officielle n’a été immédiatement publiée par le gouvernement fédéral concernant cet accord.

Dans une lettre adressée au président américain Donald Trump en mars 2025, le président somalien Hassan Sheikh Mohamud avait proposé aux États-Unis l’accès à des infrastructures stratégiques, notamment le port de Bosaso, ainsi qu’à d’autres bases et ports. Cependant, Bosaso étant de facto sous administration du Puntland, la mise en œuvre de tout accord y est subordonnée à une coordination avec les autorités régionales.

Un partenariat direct se renforce

En mai 2026, Deni a reçu une délégation américaine composée de diplomates et de militaires. Les discussions ont porté sur la coopération en matière de sécurité, les investissements et le secteur des ressources naturelles, aboutissant à l’Accord de Bosaso.

L’administration du Puntland estime que l’élargissement de ce partenariat lui permettra d’entamer une nouvelle phase d’opérations contre les groupes armés et de renforcer les capacités de ses forces en matière d’entraînement, de surveillance, de logistique, de déminage et de lutte contre les drones. Toutefois, la mise en œuvre concrète de l’accord reste conditionnée à la divulgation par les États-Unis de ses détails, à la clarification du statut de l’installation militaire et des forces qui y opèrent, ainsi qu’à la définition du niveau de coordination avec le gouvernement fédéral somalien.

Source : Médias