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    Plus de 150 Palestiniens ont été tués dans les attaques israéliennes sur Gaza au cours du mois de juillet, ce qui constitue le bilan mensuel le plus élevé depuis le début de l’année (Porte-parole du Secrétaire général des Nations Unies, Farhan Haq)

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