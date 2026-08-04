Trump : Nous éliminerons les dirigeants iraniens s’ils ne concluent pas d’accord

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi que les États-Unis élimineraient les dirigeants iraniens s’ils n’acceptaient pas un accord pour mettre fin au conflit entre les deux pays, soulignant que Téhéran disposait d’une dernière chance pour conclure un accord.

Il a ajouté : « Je pense que nous pourrions parvenir à quelque chose, mais je veux leur donner toutes les chances possibles avant de porter un coup qui éliminera leurs dirigeants », réitérant ainsi sa menace de lancer une attaque majeure contre l’Iran.

Plus tôt lundi, Trump avait vivement critiqué les dirigeants iraniens, les qualifiant d’« incroyablement fuyants », après que Téhéran a affirmé qu’aucune discussion n’était en cours.

Répondant à une question de journalistes sur l’état des négociations, il a affirmé que les discussions étaient « actuellement en cours », précisant que les deux parties négociaient à la demande de l’Iran, de l’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis et du Qatar, entre autres parties.

Il a ajouté : « C’est leur dernière chance de signer un bon document. »

De son côté, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaeil Baghaei, a nié lundi que son pays menait des négociations avec les États-Unis, expliquant que les pourparlers avec Oman se concentrent sur la conclusion d’une entente concernant un itinéraire garantissant le passage sécurisé des navires par le détroit d’Ormuz.

Il a estimé que « tant que la menace américaine persistera, tant que le blocus maritime imposé à l’Iran restera proclamé, tant que l’agression militaire américaine contre l’Iran et ses intérêts se poursuivra, et tant que l’ensemble des violations commises par les États-Unis durant cette période continuera, aucun changement particulier n’interviendra quant à la situation dans le détroit d’Ormuz. »

Il a précisé que les négociations avec Oman se concentreraient sur la garantie d’une voie de navigation sûre, tandis que les questions concernant l’Iran et les États-Unis seront abordées « lors d’étapes ultérieures », en fonction de l’évolution de la situation.

Source : Médias