Inde: Les Cafards indiens ont fait tomber un ministre et ébranlé Modi

Pendant des semaines, de jeunes manifestants en Inde ont brandi des banderoles se moquant du Premier ministre Narendra Modi et de son gouvernement, et se sont rassemblés sous le nom peu familier de « Parti Janata des cafards » pour obtenir une rare concession qu’ils avaient arrachée à Modi au cours de ses plus de 12 ans au pouvoir : la démission d’un ministre de son gouvernement.

Modi est l’un des Premiers ministres les plus influents de l’Inde depuis des décennies ; il a remporté les élections en cultivant une image de leadership décisif, et son gouvernement a rarement cédé à la pression populaire.

Cependant, la démission du ministre de l’Éducation, Dharmendra Pradhan, le mois dernier, constitue une exception notable, selon les experts. Cette concession met en lumière l’influence politique croissante des jeunes de moins de 25 ans en Inde, qui représentent près de la moitié de la population du pays, soit près de 1,5 milliard d’habitants.

Briser la peur

Nilanjan Mukhopadhyay, analyste politique et auteur d’une biographie de Modi, a déclaré : « Ce tour s’est soldé par une défaite très importante pour M. Modi. »

Mukhopadhyay estime que la démission du ministre de l’Éducation « a atténué la crainte des citoyens de manifester contre un gouvernement que ses détracteurs accusent depuis longtemps de réprimer l’opposition ». Il a déclaré : « La peur est retombée. Les gens n’ont plus peur de manifester », tout en précisant que le mouvement se veut un organe de surveillance, et non un parti.

En mai dernier, les manifestations ont débuté comme un mouvement satirique avec une seule revendication : la démission du ministre de l’Éducation suite à la fuite de sujets d’examen susceptibles de déterminer le sort des jeunes.

Mais à mesure que les manifestations s’étendaient, menées par des jeunes urbains indiens mobilisés en ligne et dans les rues, elles se sont transformées en une revendication plus large de responsabilité, capitalisant sur la frustration face au chômage des jeunes, au manque de transparence du gouvernement et à la gestion des institutions publiques.

Selon Mukhopadhyay, c’est la première fois que des manifestations étudiantes prennent une telle ampleur qu’elles contraignent le gouvernement à répondre à leur principale revendication sans le soutien des partis politiques traditionnels. Il a ajouté : « Chaque étudiant avait ses propres griefs ; la vie ne leur avait apporté aucun progrès. »

Pression populaire

Il reste incertain si cette énergie pourra être canalisée en votes contre le parti nationaliste au pouvoir de Modi, le Bharatiya Janata Party.

Sourav Das, porte-parole du « Parti Janata des Cafards », estime que le mouvement de protestation a réaffirmé le pouvoir de la pression populaire en démocratie.

Il a déclaré : « Un gouvernement arrogant, resté inactif pendant douze ans, a été contraint de céder face à l’union des jeunes », soulignant que le groupe souhaite demeurer un organisme de surveillance populaire plutôt que de devenir un parti politique. « Nous voulons rester un groupe de pression. »

Génération Z

Le mouvement a contraint Modi à se rapprocher de la génération Z et les manifestations ont incité son parti à revoir sa stratégie. Dans les semaines qui ont suivi, Modi est apparu de plus en plus fréquemment dans de courtes vidéos verticales, spécialement conçues pour Instagram et d’autres plateformes populaires auprès des jeunes électeurs.

Son parti a étendu son influence auprès de la « génération Z » grâce à des campagnes en ligne, certains députés du parti adoptant un langage familier aux jeunes lors de leurs apparitions publiques, y compris dans leurs discours au Parlement, d’autant plus que de nombreux membres du gouvernement indien ont 60 ans ou plus.

Les observateurs y voient un changement par rapport aux débuts des manifestations, lorsque Modi et son gouvernement minimisaient le mouvement et le jugeaient insignifiant. Mais face à l’ampleur croissante des protestations, le gouvernement a été contraint de prendre en compte le mouvement et de réagir à son influence grandissante.

Depuis la démission du ministre de l’Éducation, Modi a également évoqué le pardon envers ceux qui se sont moqués du Premier ministre, dans une tentative apparente de renouer le contact avec les jeunes publics.

Mukhopadhyay a déclaré que le plus grand impact du mouvement avait été de remettre en question l’image stéréotypée de Modi comme un dirigeant largement isolé de la pression populaire, ajoutant que « l’image de Modi a été gravement ternie ».

Intimidation

Cependant, certains partisans de Modi ont intensifié leur campagne, des militants en ligne fidèles au parti de Modi cherchant à identifier les manifestants et à publier leurs données personnelles en ligne pour les intimider, et d’autres responsables pourraient devenir des cibles du mouvement.

Mais des manifestations de solidarité ont notamment été organisées dans plusieurs autres villes, tandis que des sympathisants envoyaient de la nourriture et des fournitures aux manifestants campés à New Delhi, qui participaient à des grèves de la faim.

Des chefs de l’opposition, des militants des droits de l’homme et certaines célébrités de Bollywood ont également apporté leur soutien public au mouvement populaire, contribuant ainsi à diffuser son message au-delà des lieux de manifestation.

Pour Neha Bora, une leader étudiante qui a participé à une grève de la faim à New Delhi, le mouvement a démontré que les citoyens ordinaires peuvent demander des comptes aux responsables.

Elle a conclu en disant : « Si les ministres ne servent pas le peuple de ce pays, quel que soit leur poste ministériel, ils seront démis de leurs fonctions. »

Source : Associated Press