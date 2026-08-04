mardi, 04/08/2026   
   Beyrouth 18:27
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    Bloomberg : Washington craint que l’escalade des hostilités entre l’Arabie saoudite et Sanaa n’entraîne de nouvelles perturbations sur les marchés de l’énergie.

      En Lien

      Des sources ont indiqué à Reuters que la Syrie avait informé les États-Unis de sa volonté de réduire considérablement ses importations de pétrole russe.

      Des sources ont indiqué à Reuters que la Syrie avait informé les États-Unis de sa volonté de réduire considérablement ses importations de pétrole russe.

      Espagne : L’Union européenne signale que le bilan des morts liés à la crise frontalière de Ceuta s’élève désormais à 75.

      Espagne : L’Union européenne signale que le bilan des morts liés à la crise frontalière de Ceuta s’élève désormais à 75.

      Bloomberg, citant des responsables régionaux et occidentaux : les responsables américains ont déconseillé à l’Arabie saoudite toute action militaire de grande envergure contre le Yémen.

      Bloomberg, citant des responsables régionaux et occidentaux : les responsables américains ont déconseillé à l’Arabie saoudite toute action militaire de grande envergure contre le Yémen.