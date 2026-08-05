Mobilisation militaire syrienne à la frontière irakienne et Bagdad affirme que les mouvements sont coordonnés avec l’Irak

Des sources locales syriennes ont rapporté mardi soir que les forces du ministère de la Défense du gouvernement intérimaire ont décrété l’état de mobilisation générale sans en préciser les raisons.

Ces sources ont expliqué que le ministère syrien de la Défense a ordonné à ses forces de passer au niveau d’alerte C et a déployé des unités à la frontière syro-irakienne.

Elles ont ajouté que « les combattants étrangers de nationalité ouzbèke et tchétchène présents dans la campagne d’Idlib ont été informés de la nécessité de renforcer leur niveau d’alerte ».

Le commandant des forces frontalières irakiennes, Muhammad Abdul Wahab Sakr al-Saidi, a confirmé que la situation est normale et que les mouvements du côté syrien « se déroulent en toute connaissance de cause et en coordination avec nous ».

De son côté, le correspondant d’Al-Mayadeen à Bagdad a confirmé que les forces irakiennes surveillent la situation à la frontière syrienne depuis plusieurs jours grâce à des moyens de surveillance, notamment des drones, et ont observé aujourd’hui des renforts militaires en provenance du côté syrien.

Le directeur du bureau d’Al-Mayadeen à Bagdad a confirmé les informations faisant état de renforts et d’une mobilisation de l’armée syrienne le long de la frontière irako-syrienne, suggérant que cette activité militaire impliquait probablement des régiments de la 72e division de l’armée syrienne.

Le chef du bureau de Bagdad a également noté le déploiement de convois des 66e et 86e divisions syriennes le long de la frontière irakienne et dans la région d’Albu Kamal.

Il a expliqué que ce déploiement militaire syrien avait été précédé par des renforts de sécurité irakiens, notamment le déploiement de gardes-frontières, de militaires et d’une unité blindée des Forces de mobilisation populaire, accompagnés d’opérations de reconnaissance par drones « afin de sécuriser la frontière en prévision de tout développement sécuritaire ».

Source : Médias