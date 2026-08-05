Bloomberg : L’Arabie saoudite cherche à contenir la reprise du conflit avec Ansarullah suite aux recommandations américaines

Bloomberg, citant des sources, a révélé que l’Arabie saoudite cherche à contenir la reprise du conflit avec le mouvement yéménite Ansarullah après avoir reçu les recommandations américaines de ne pas étendre ses opérations militaires.

L’agence a cité des sources bien informées indiquant que « l’Arabie saoudite cherche à contenir la reprise du conflit avec les Ansarullah par la voie diplomatique », précisant que Riyad « a mené des pourparlers avec les Ansarullah sous la médiation omanaise et se prépare simultanément à des options militaires ».

Bloomberg a également rapporté que des responsables régionaux et occidentaux ont déclaré que les responsables américains avaient déconseillé à l’Arabie saoudite d’entreprendre une opération militaire de grande envergure.

L’agence a expliqué que « Washington craint qu’une escalade des hostilités entre l’Arabie saoudite et les Houthis n’entraîne une instabilité accrue sur les marchés de l’énergie ».

En juillet dernier, les forces armées yéménites et le mouvement Ansar Allah ont annoncé la rupture du cessez-le-feu de 2022 avec l’Arabie saoudite et imposé un blocus naval à Riyad, suite à un mandat populaire massif exprimé par les Yéménites lors des marches du vendredi, qui ont rassemblé un million de personnes à Sanaa et dans plusieurs autres gouvernorats.

Ces événements font suite à une attaque saoudienne contre l’aéroport international de Sanaa, visant à empêcher l’atterrissage d’un avion iranien transportant la délégation yéménite ayant participé aux funérailles du Guide suprême de la Révolution islamique, l’ayatollah Ali Khamenei, ainsi que des Yéménites malades et blessés bloqués à l’étranger. L’avion a été contraint de retourner à l’aéroport d’Hodeïda en raison de cette attaque, ce qui a provoqué une riposte des forces armées yéménites, qui ont ciblé l’aéroport d’Abha en Arabie saoudite.

Il convient de rappeler que la coalition dirigée par l’Arabie saoudite impose un blocus total de l’espace aérien yéménitedepuis le 9 août 2016, entraînant la fermeture complète de l’aéroport de Sanaa aux vols commerciaux. L’aéroport de Sanaa est la principale artère du Yémen, desservant environ 80 % de la population yéménite, soit environ 20 millions de personnes.

Source : Médias