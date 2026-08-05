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    Baghaei : Les pourparlers sur le détroit d’Ormuz se concentrent sur la sécurité de la navigation et la prise en compte de la sécurité nationale de l’Iran et d’Oman

      Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmail Baghaei, a annoncé la poursuite des pourparlers entre l’Iran et le Sultanat d’Oman visant à réglementer la sécurité de la navigation dans le détroit d’Ormuz.

      Dans un entretien accordé à l’agence de presse iranienne, M. Baghaei a déclaré que ces pourparlers se déroulent « dans le cadre d’un dialogue entre les deux pays sur les rives du détroit d’Ormuz » et portent sur l’établissement de routes de retour sûres pour les navires, la garantie des droits souverains et la prise en compte de la sécurité nationale de l’Iran et du Sultanat d’Oman.

      Il a indiqué que les pourparlers ont jusqu’à présent reçu une évaluation positive sur les plans technique et politique, expliquant que Téhéran et Mascate travaillent à l’élaboration des mécanismes nécessaires à la future gestion de la navigation dans cette voie maritime stratégique.

      Il a ajouté que les résultats définitifs des pourparlers seront annoncés à leur conclusion.

      Une source iranienne de haut rang a révélé mardi à Reuters que Téhéran discute avec le sultanat d’Oman d’un plan visant à rouvrir le détroit d’Ormuz. Ce plan prévoit le contrôle de la voie d’accès au détroit pour la navigation, la surveillance des navires qui le quittent et la possibilité d’intervenir si nécessaire.

      Source : Médias

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