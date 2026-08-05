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AlQods occupée: Un véhicule de l’armée d’occupation a renversé un jeune homme aux abords du camp de Qalandiya
05-08-2026 06:45 AM
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