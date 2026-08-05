Des États américains à l’heure des primaires : l’AIPAC injecte des millions pour soutenir Stevens dans le Michigan

L’organisation AIPAC a dépensé des millions de dollars pour soutenir la campagne de la candidate Haley Stevens lors des primaires du Parti démocrate dans le Michigan.

Cela intervient alors que cinq États américains ont tenu des primaires mardi, avec en ligne de mire le Michigan, théâtre d’une bataille électorale acharnée au sein du Parti démocrate.

La revue Politico a révélé que les primaires démocrates très attendues dans le Michigan et le Missouri constituent un test décisif pour l’avenir des fractures internes sur la position à adopter face à ‘Israël’, dans un contexte d’influence croissante du courant progressiste qui lui est critique.

Selon le magazine, le Comité américain d’affaires publiques israéliennes (AIPAC) a dépensé environ 30 millions de dollars pour soutenir la représentante Haley Stevens et empêcher le candidat progressiste Abdul El-Sayed de remporter l’investiture du party pour le Sénat dans le Michigan, marquant ainsi le plus grand investissement électoral de l’histoire du comité.

Tous les regards aux États-Unis se tournent vers l’État du Michigan, pressenti pour être le théâtre d’un affrontement décisif lors de ces primaires démocrates.

Dans cette course, le candidat progressiste au Sénat, l’Américain d’origine arabe Abdul El-Sayed, affronte la candidate Haley Stevens. Cette élection constitue un véritable test pour la position du parti vis-à-vis d’Israël, de la guerre à Gaza et de son propre avenir politique.

Source : Médias