Netanyahu : Nous rejetons le plan du « Conseil de la paix » et nous ne nous retirerons pas des « lignes actuelles » dans la bande de Gaza

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      Liban : 821 077 personnes sont retournées dans leurs zones d’origine tandis que plus de 360 ​​000 personnes restent déplacées, dont environ 26 000 séjournent dans des abris gouvernementaux. (ONU/OCHA)

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      USA : un candidat d’origine égyptienne remporte la primaire démocrate à Michigan

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