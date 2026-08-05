USA : un candidat d’origine égyptienne remporte la primaire démocrate à Michigan

Abdul El-Sayed a remporté la primaire démocrate pour le siège de sénateur du Michigan. NBC News a rapporté qu’il a battu son adversaire malgré les dizaines de millions de dollars dépensés pour sa campagne par des groupes pro-israéliens.

Selon le reportage, les résultats de l’élection de mardi ont porté un coup dur au lobby pro-israélien aux États-Unis, l’AIPAC, qui a mené la campagne contre El-Sayed, candidat pro-palestinien, et a dépensé plus de 30 millions de dollars pour soutenir son adversaire, la députée Haley Stevens. Il s’agit de la plus importante dépense de campagne de l’histoire du groupe.

El-Sayed, un médecin de 41 ans, affrontera lors des élections de novembre l’ancien représentant républicain Mike Rogers, soutenu par Donald Trump. Il s’agit de l’une des rares élections sénatoriales cruciales de ces élections de mi-mandat et elle pourrait déterminer quel parti contrôlera le Sénat pour le reste du mandat de Donald Trump.

Si El-Sayed, né dans la banlieue de Detroit de parents égyptiens, remporte l’élection de novembre, il deviendra le premier sénateur musulman de l’histoire des États-Unis.

Les résultats des primaires de mardi dans le Michigan, un État indécis qui a voté pour Donald Trump en 2024, pourraient avoir des conséquences importantes sur la politique du Parti démocrate concernant les conflits au Moyen-Orient.

Abdul El-Sayed a qualifié les actions du régime israélien à Gaza de génocide et estime que les ressources financières consacrées aux conflits avec Israël devraient être investies dans la résolution des problèmes de santé, de logement et d’infrastructures des communautés américaines.

Politico avait précédemment indiqué que les primaires démocrates du Michigan et du Missouri constituent un test crucial pour la future position du parti sur Israël.

Dans le Missouri, l’AIPAC a dépensé environ 2 millions de dollars pour empêcher l’ancien député Cory Bush de revenir en politique. À titre de comparaison, ce lobby pro-israélien avait dépensé près de 9 millions de dollars pour le faire battre lors des élections précédentes.

Dans ce contexte, un sondage conjoint de l’Associated Press et du Noric Research Center a montré qu’environ 60 % des démocrates estiment que leur parti soutient abusivement Israël.

Source : Médias