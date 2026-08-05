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Médias israéliens: Un hélicoptère a atterri à l’hôpital Rambam, escorté de trois ambulances.
05-08-2026 13:43 PM
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Sud-Liban : un martyr et 12 citoyens blessés dans le raid d’un drone ennemi israélien sur une salle de prière du cimetière de la localité de Tibnine. (Croix-Rouge libanaise)
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