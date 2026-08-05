mercredi, 05/08/2026   
   Beyrouth 21:12
عEnFrEs

Al-Manar

Sites et Services

Channel

Sites

    USA : le département du Trésor annonce la levée de sanctions liées à l’Iran.

      En Lien

      Ukraine: 17 morts dans des frappes russes dans la région de Kiev. Evacuation de Kramatorsk. Zelensky déplore le manque d’intercepteurs

      Ukraine: 17 morts dans des frappes russes dans la région de Kiev. Evacuation de Kramatorsk. Zelensky déplore le manque d’intercepteurs

      Dans un contexte de tensions, le trafic maritime dans le détroits d’Ormuz et de Bab el-Mandeb toujours en baisse

      Dans un contexte de tensions, le trafic maritime dans le détroits d’Ormuz et de Bab el-Mandeb toujours en baisse

      « Une seule vie juive vaut celle de 10 millions de Palestiniens », clame ouvertement à la BBC un colon. Complicité des médias occidentaux

      « Une seule vie juive vaut celle de 10 millions de Palestiniens », clame ouvertement à la BBC un colon. Complicité des médias occidentaux