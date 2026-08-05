Le Liban et la Syrie discutent du renforcement de la coordination sécuritaire à la frontière et de la mise en œuvre d’un plan pour le retour des personnes déplacées

Une réunion libano-syrienne s’est tenue mercredi pour discuter des mécanismes de coopération et de coordination entre les deux pays, notamment aux points de passage frontaliers, afin d’assurer leur sécurité, en plus d’activer les canaux de communication directe et d’échanger des informations, et de poursuivre la mise en œuvre du plan de retour des Syriens déplacés dans leur pays.

Le ministre libanais de l’Intérieur et des Municipalités, Ahmed Hajjar, s’est entretenu avec le vice-ministre syrien de l’Intérieur chargé des affaires de sécurité, le général de brigade Mulham Al-Shantout, des relations existantes entre les ministères de l’Intérieur du Liban et de la Syrie, des moyens de les développer et d’activer la coordination entre les deux parties, afin de servir l’intérêt commun des deux pays et de leurs peuples, et de renforcer la coopération dans divers domaines d’intérêt commun.

Les participants ont discuté de divers aspects de la coopération en matière de sécurité, soulignant l’importance d’activer les canaux de communication directs et d’échanger des informations, notamment dans le domaine de la lutte contre le terrorisme, afin de relever les défis communs en matière de sécurité.

Ils ont également discuté des mécanismes de coopération aux points de passage frontaliers pour assurer la sécurité des deux pays, ainsi que de la question de la lutte contre le trafic de drogue, d’armes et d’êtres humains, et ont souligné la nécessité d’unifier les efforts et d’intensifier la coordination sur le terrain pour lutter contre ces crimes transfrontaliers.

Les deux parties ont également souligné l’importance de poursuivre la mise en œuvre du plan de retour des Syriens déplacés dans leur pays, conformément aux cadres approuvés et à la coordination existante entre les parties concernées.

À l’issue de la réunion, les délégations libanaise et syrienne ont convenu de poursuivre la communication et la coordination et de tenir des réunions périodiques pour assurer le suivi de la mise en œuvre des accords conclus et traduire ces accords en mesures concrètes servant l’intérêt commun des deux pays.

Cette réunion intervient après que des sources sécuritaires syriennes ont démenti hier ce qui avait été rapporté dans certains journaux comme des fuites concernant une mobilisation militaire syrienne aux frontières avec le Liban et l’Irak.

Les sources ont indiqué à Al-Akhbar que la mobilisation actuelle dans la région orientale est liée au différend entre les Forces démocratiques syriennes (FDS) et l’État syrien concernant les processus d’intégration politique et militaire.

Les médias ont cité des sources syriennes selon lesquelles l’armée syrienne était en état d’alerte maximale, ce qui coïncidait avec des mouvements et des renforts vers la frontière irako-syrienne, sans aucune annonce officielle concernant les raisons de ces mesures.

Dans un contexte similaire, l’Autorité générale syrienne des ports et des douanes a annoncé hier la fermeture complète du poste frontière d’Arida avec le Liban au trafic de passagers pendant 15 jours, à compter du jeudi 6 août, en raison du début des travaux techniques sur la dernière ouverture du pont du poste frontière du côté libanais.

Source : Médias