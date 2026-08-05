Dans un contexte de tensions, le trafic maritime dans le détroits d’Ormuz et de Bab el-Mandeb toujours en baisse

Le trafic maritime dans les détroits d’Ormuz et de Bab el-Mandeb est resté globalement stable mardi par rapport à la veille, selon les données de suivi maritime de Kpler et du London Stock Exchange Group.

Ces données indiquent que huit navires ont traversé le détroit d’Ormuz, dont cinq pétroliers et trois vraquiers, soit le même nombre que la veille. Six navires sont entrés dans le détroit, dont trois pétroliers et trois cargos, tandis qu’un méthanier et un pétrolier en sont sortis.

Le trafic maritime dans le détroit d’Ormuz connaît une baisse significative par rapport à la normale. Avant le déclenchement de la guerre israélo-américaine avec l’Iran le 28 février et la fermeture subséquente du détroit par Téhéran, environ 130 à 140 navires y transitaient quotidiennement.

Par ailleurs, concernant les exportations d’énergie, les données des deux entreprises ont révélé la réapparition du méthanier « Mubariz », exploité par la Compagnie pétrolière nationale d’Abu Dhabi (ADNOC), au large du détroit d’Ormuz, après son chargement sur l’île de Das, aux Émirats arabes unis.

Les données ont montré que le pétrolier a quitté l’île de Das le 14 juillet, après avoir reçu sa cargaison, avant d’être aperçu pour la dernière fois dans le détroit le 16 juillet. Les données de suivi indiquent qu’il se trouve actuellement au large de la côte ouest de l’Inde, en direction du terminal de Dahej dans le Gujarat, avec une date d’arrivée prévue le 5 août.

Il s’agit de la troisième traversée réussie du détroit d’Ormuz par le pétrolier « Mubariz » avec une cargaison de gaz naturel liquéfié depuis le début du conflit, après la livraison des deux précédentes cargaisons à la Chine et à l’Inde.

Bab el-Mandeb

Selon les données de Kpler, 20 navires ont transité par le détroit de Bab el-Mandeb mardi : 10 à l’entrée et 10 à la sortie, soit le même nombre que la veille.

Parmi les navires en transit, on comptait six pétroliers, trois cargos et un méthanier entrant dans le détroit, tandis que sept pétroliers et trois cargos en sont sortis.

Les données indiquent la possibilité que d’autres navires continuent de naviguer avec leurs transpondeurs désactivés, ce qui signifie qu’ils pourraient ne pas apparaître dans les statistiques du trafic maritime.

Cette situation survient alors que le Qatar a déclaré mardi que les médiateurs progressaient dans leurs efforts pour mettre fin à la guerre commerciale entre les États-Unis et l’Iran, contribuant ainsi à la baisse des prix du pétrole.

Source : Médias