Ukraine: 17 morts dans des frappes russes dans la région de Kiev. Evacuation de Kramatorsk. Zelensky déplore le manque d’intercepteurs

Au moins 17 personnes ont été tuées mercredi dans des frappes nocturnes russes sur Kiev et sa région, qui ont détruit des sites logistiques et provoqué des incendies. La défense antiaérienne ukrainienne n’a pu abattre aucun missile, faute d’intercepteurs, que Volodymyr Zelensky exhorte ses alliés occidentaux à fournir.

Selon l’armée de l’air ukrainienne, la Russie a tiré dans la nuit 115 drones de longue portée et 28 missiles, dont une majorité de missiles balistiques Iskander et de missiles hypersoniques Zircon. Seuls 98 drones ont été neutralisés, d’après son rapport quotidien.

Le ministère russe de la Défense a affirmé avoir frappé des centres de transport, de logistique et de distribution stockant ou fournissant du matériel militaire et des drones.

Des dégâts ont été recensés dans « plus de sept lieux » de Kiev et des incendies « dans des entrepôts, touchant une zone étendue », a rapporté l’administration militaire, qui a ajouté que « l’infrastructure résidentielle » a aussi été endommagée.

Evacuation de Kramatorsk

Par ailleurs, des centaines de familles vivant à Kramatorsk, une ville de l’est de l’Ukraine, ont reçu l’ordre d’évacuer en raison de l’intensification des attaques russes, a annoncé mercredi l’administration militaire régionale.

Cette cité est la dernière ville importante sous le contrôle de Kiev dans la région de Donetsk et les forces russes se trouvent à moins de 20 km de sa lisière, selon le collectif de cartographie militaire DeepState, proche de l’armée ukrainienne.

Kramatorsk, avait été brièvement prise par des séparatistes prorusses en 2014 avant d’être reprise par les soldats ukrainiens. Elle est dans cette guerre qui dure depuis plus de quatre ans le centre logistique ukrainien du front de Donetsk, l’épicentre des combats.

Le ministère russe de la Défense a annoncé ce mercredi que ses forces avaient pris le contrôle des villes de Rizhevka, dans la région de Soumy, et de Zarnitsa, dans la région de Zaporijjia, en Ukraine.

Manque d’intercepteurs

Le président ukrainien déplore le manque d’intercepteurs de missiles balistiques. Selon lui, le nombre de missiles intercepteurs fournis par les Occidentaux à l’Ukraine « a été divisé par trois par rapport à 2025 » depuis le début de l’année, au moment où la Russie intensifie ses frappes sur la capitale et d’autres villes du pays.

Volodymyr Zelensky s’était rendu la semaine dernière à Washington pour tenter d’obtenir des missiles Patriot de la part de son homologue américain Donald Trump, ces engins étant les seuls capables d’intercepter les missiles russes les plus performants.

D’après le Financial Times, M. Trump a refusé cette demande du fait de la pénurie de Patriot dans les stocks américains depuis le début de la guerre au Moyen-Orient débutée fin février.

Donald Trump avait dans un premier temps annoncé son intention d’autoriser l’Ukraine à produire elle-même ces coûteux missiles avant de sembler revenir sur sa décision.

Plus de quatre ans après le début de la guerre de l’Ukraine, les frappes se sont intensifiées des deux côtés d’une ligne de front presque immobile, faisant un nombre croissant de victimes civiles.

L’Ukraine a elle-même frappé ces dernières semaines à plusieurs reprises des entrepôts et sites logistiques en Russie, notamment ceux appartenant au géant du e-commerce Wildberries, provoquant d’importants incendies.

En Russie mercredi, au moins dix personnes ont été blessées dans des attaques de drones ukrainiens dans les régions de Belgorod et Koursk, frontalières de l’Ukraine, ont rapporté les autorités locales.

Dans la région de Toula, au sud de Moscou, un centre de tri de Wildberries a pris feu après une attaque de drones ukrainiens, a indiqué mercredi le gouverneur Dmitri Milaïev.

Source : Divers