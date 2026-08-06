Le Premier ministre somalien exhorte le Somaliland à rompre ses liens avec « Israël » et à renouer avec la fraternité

Le Premier ministre somalien, Hamza Abdi Barre, a appelé l’administration du Somaliland à rompre ses liens avec « Israël » et à résoudre ses différends avec le gouvernement fédéral par le dialogue. Il a lancé cet appel lors d’un discours prononcé à l’occasion du premier anniversaire de la création de l’État du Nord-Est de la Somalie.

Appel au dialogue et à la fin des divisions

M. Barre a déclaré : « À nos frères du Somaliland, je n’ai rien de nouveau à ajouter. Je réaffirme ce que nous avons toujours dit : nous appelons à l’islam, à la fraternité et à l’unité somalienne. Ce sont ces valeurs qui nous unissent.»

Il a ajouté : « Quelles que soient les erreurs commises entre nous, nous sommes prêts, avec le peuple somalien, et en particulier les populations du Nord-Est de la Somalie, à les corriger par des discussions à la table des négociations, des réunions et un dialogue pacifique, sans conflit.»

Critique de la voie empruntée par les dirigeants du Somaliland

S’adressant aux dirigeants du Somaliland, Barre a déclaré : « Frères, la voie qui vous a été confiée a égaré votre peuple. Vous l’avez mené là où il ne l’a pas été. »

Il a ajouté que l’opposition à cette politique s’étend au-delà des frontières de la Somalie, soulignant que « tout le peuple somalien, y compris ceux que vous gouvernez au Somaliland, notamment les érudits, les politiciens, les intellectuels et les notables de la région, s’y opposent. De même, tous les pays islamiques et les communautés musulmanes du monde entier, ainsi que tous ceux qui croient aux principes d’humanité et qui possèdent une conscience vive, s’y opposent et s’y opposent fermement. Vous avez commis une erreur. »

L’attachement à l’unité et à la fraternité somaliennes

Barre a appelé le Somaliland à renouer avec « la fraternité et l’identité somaliennes », déclarant : « Revenez à la fraternité. Revenez à l’identité somalienne. L’erreur est commise, mais la porte du repentir reste ouverte. »

Il a souligné que la solution réside dans l’identité et l’unité somaliennes, insistant sur le fait que le renforcement de cette unité par la paix et la fraternité somalienne sert les intérêts du nord-est de la Somalie et de la Somalie dans son ensemble.

En décembre 2015, Israël a annoncé sa reconnaissance mutuelle de la région séparatiste du Somaliland, une décision que le gouvernement somalien a qualifiée de violation flagrante de sa souveraineté et de son intégrité territoriale.

L’appel du Premier ministre intervient dans un contexte d’escalade de la compétition régionale et internationale dans la Corne de l’Afrique, marquée par les initiatives israéliennes et américaines visant à soutenir le Somaliland dans le cadre d’une stratégie géopolitique et sécuritaire plus large, destinée à accroître leur influence dans le détroit de Bab el-Mandeb et la région de la mer Rouge. Cette initiative a suscité une vive opposition de la part des Somaliens, des milieux islamiques et de la communauté internationale.

Source : Médias