De violents combats ont éclaté entre les forces du Puntland et les forces de sécurité fédérales à Galkayo, dans le centre de la Somalie

Des informations en provenance de Galkayo, capitale de la région de Mudug, dans le centre de la Somalie, font état de violents affrontements dans la partie nord de la ville entre les forces du Puntland et les forces spéciales de sécurité du gouvernement fédéral somalien. Des tirs d’armes lourdes ont été entendus au camp des forces spéciales, situé entre l’aéroport Abdullahi Yusuf et le quartier de Jihdan.

Des sources ont rapporté que des obus de mortier ont atterri dans plusieurs quartiers de Galkayo, faisant des victimes et contraignant certains commerces à fermer. De la fumée s’élevait des zones de combats.

Ces dernières semaines, le Puntland avait déployé un grand nombre de soldats à Galkayo, dont certains avaient encerclé le camp des forces spéciales avant le début des combats ce matin.

Ce n’est pas la première fois que des affrontements éclatent entre les forces loyales au Puntland et les forces de sécurité de l’État. Les deux camps se sont affrontés à plusieurs reprises dans la région de Bari et sa capitale, Bosaso, sur fond de tensions persistantes liées à la sécurité et à l’influence politique dans la zone.

Ces affrontements témoignent des tensions continues entre le gouvernement fédéral somalien et l’État semi-autonome du Puntland, notamment en raison de l’autonomie croissante de la région dans la négociation directe avec les puissances étrangères, comme en témoigne l’accord de coopération sécuritaire récemment signé avec les États-Unis, qui a suscité des inquiétudes et des objections de la part de Mogadiscio.

Ces affrontements surviennent alors que le débat régional et international s’intensifie quant à l’avenir du soutien international aux forces somaliennes et à celui de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM).

Source : Médias