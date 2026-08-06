Foreign Policy : L’escalade saoudienne contre Sanaa, fruit d’une erreur d’appréciation

Dans un article publié mercredi, le magazine américain Foreign Policy a affirmé que la récente escalade saoudienne contre Sanaa était le résultat d’une « erreur d’appréciation », soulignant que les risques liés au bombardement de l’aéroport de Sanaa l’emportaient sur tout gain potentiel.

Le magazine a déclaré que « les Saoudiens se retrouvent pris en étau entre les Iraniens et les Houthis, une situation en partie imputable à l’incompétence du président américain ».

Il a soutenu que « la récente escalade entre l’Arabie saoudite et Ansar Allah était inutile et le fruit d’une erreur d’appréciation », ajoutant que « la raison demeure un mystère » et soulignant que « les Saoudiens semblent avoir agi pour le compte du gouvernement yéménite d’Aden ».

Alors que Foreign Policy indiquait que « l’objectif des frappes sur l’aéroport de Sanaa était d’empêcher l’atterrissage d’un avion transportant une délégation yéménite revenant des funérailles de l’ayatollah Ali Khamenei », le magazine ajoutait : « Même en supposant que le vol ait violé une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU, il est illogique de creuser un cratère sur la piste de l’aéroport de Sanaa. »

L’auteure poursuivait : « Autoriser les Houthis à atterrir était censé être une décision facile », soulignant que « les risques inhérents au bombardement de l’aéroport étaient supérieurs aux gains potentiels, et les Saoudiens auraient très bien pu passer à côté. »

Concernant la participation des alliés de Riyad à sa récente agression contre le Yémen, le magazine affirmait que les Saoudiens affrontaient Sanaa seuls, expliquant qu’aucun des voisins arabes de l’Arabie saoudite n’avait offert son aide, la plupart étant trop faibles pour faire face à ce qu’il qualifiait de « menace houthie ».

Le magazine a ensuite abordé la politique de Trump envers Riyad, rappelant que le président américain s’était retiré unilatéralement d’un accord avec l’Arabie saoudite qui lui aurait permis d’accéder à la technologie nucléaire, conditionnant cet accès à la normalisation des relations avec Israël.

L’article poursuivait : « Ce n’était pas la première fois que Trump nuisait aux Saoudiens », expliquant : « L’échec de son Opération Colère Épique a renforcé Téhéran au détriment de ses voisins du Golfe occidental.»

L’article prédisait que Trump « laisserait les Saoudiens et d’autres pays affronter seuls les conséquences d’une guerre avec l’Iran, une fois qu’il aura trouvé une issue.»

Dans ce contexte, l’article affirmait que « 2026 a été une année désastreuse pour l’Arabie saoudite, qui souhaiterait s’isoler des problèmes de la région, mais ne le peut pas », notant que « la politique saoudienne consistant à acheter le soutien de ceux qui pourraient lui nuire est inefficace.»

L’article soulignait également que les Saoudiens devaient « abandonner les principes et les émotions qui ont guidé leurs politiques et développer une compréhension plus approfondie de leur environnement stratégique.»

Il a été ajouté : « Ce n’est qu’en mettant de côté ces émotions que les Saoudiens pourront exercer une influence dans la région. »

Le 13 juillet, l’Arabie saoudite a ciblé l’aéroport international de Sanaa afin d’empêcher l’atterrissage d’un avion iranien transportant la délégation yéménite venue assister aux funérailles du Guide suprême de la Révolution islamique, l’ayatollah Ali Khamenei, ainsi que des Yéménites malades et blessés bloqués à l’étranger. L’avion a été contraint de retourner à l’aéroport d’Hodeïda suite à cette attaque. En représailles, les forces armées yéménites ont ciblé l’aéroport d’Abha en Arabie saoudite, adoptant une stratégie de « riposte par la force ».

Il convient de noter que le 9 août 2016, les forces de la coalition agressive ont imposé un embargo sur l’espace aérien yéménite, entraînant la fermeture complète de l’aéroport de Sanaa aux vols commerciaux.

Source : Divers