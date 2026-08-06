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USA : Hegseth a convaincu Trump qu’une action militaire contre l’Iran constituerait une victoire relativement rapide et facile (Washington Post, citant des responsables)
06-08-2026 05:02 AM
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