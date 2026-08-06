USA|Séisme politique au Michigan: Abdul El-Sayed l’emporte face au plus lourd investissement de l’AIPAC

Des médias américains, dont NBC News, ont rapporté la victoire du candidat progressiste — d’origine égyptienne — Abdul El-Sayed lors des primaires du Parti démocrate dans l’État du Michigan face à sa rivale soutenue par l’AIPAC, Haley Stevens.

Selon ces rapports, El-Sayed a tranché la course démocrate après le dépouillement d’une grande partie des bulletins, lui ouvrant la voie pour disputer l’élection générale afin de représenter l’État au Sénat américain.

« Si vous pensez que l’antisémitisme s’étend à la critique d’un gouvernement étranger et de l’AIPAC, vous créez des conditions dangereuses. C’est pourquoi il est crucial pour nous de comprendre que nous aimons le judaïsme et le peuple juif parce que nous aimons les êtres humains. Et nous aimons les Palestiniens et leurs droits parce que nous aimons les êtres humains. » Le candidat au Sénat américain pour l’État du Michigan, Abdul El-Sayed… pic.twitter.com/QoVWOEBPiT— Al Mayadeen News (@AlMayadeenNews) 5 août 2026

Réactions des militants sur les réseaux sociaux :

Cette victoire a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux, où les militants l’ont qualifiée de victoire contre le Comité américain pour les affaires publiques israéliennes (AIPAC), Abdul El-Sayed étant l’une des figures clés opposées aux guerres d’extermination israéliennes au sein de la scène politique américaine.

Une militante a qualifié la victoire d’El-Sayed de « séisme politique », exprimant son enthousiasme d’en voir les répercussions à travers tout le pays.

« Un séisme politique au Michigan ! En tant qu’Arabo-Américaine de gauche, je me sens tellement plus en sécurité et optimiste pour l’avenir avec Abdul El-Sayed comme candidat démocrate au Sénat au Michigan. Il s’oppose au génocide et à la destruction du Liban et souhaite réorienter l’argent… », a écrit Rania Khalek sur son compte X.

De son côté, une autre militante, Cory Archibald, a estimé que ce résultat constituait une défaite pour l’AIPAC, affirmant : « Nous avons gagné. L’AIPAC a perdu. »

Adam Green, cofondateur du Progressive Change Campaign Committee, a déclaré pour sa part : « Si Abdul El-Sayed réussit à vaincre 60 millions de dollars de dépenses extérieures, cela enverra un signal à chaque politicien démocrate du pays montrant qu’il est possible de défier des intérêts très puissants, car on peut toujours l’emporter lorsque le peuple est de notre côté ».

Par ailleurs, une autre militante a jugé qu’il s’agissait d’une « très grande victoire pour les progressistes, la gauche, ainsi que pour les Américains musulmans et arabes ».

La cheffe de la majorité au Sénat de l’État du Michigan, Mallory McMorrow, tout en félicitant El-Sayed pour sa victoire aux primaires, a appelé à se rassembler derrière lui, soulignant que son rival républicain Mike Rogers et le président Donald Trump misent sur la division des démocrates.

De son côté, le commentateur politique américain d’origine palestinienne Omar Baddar a souligné qu’El-Sayed est parvenu à battre l’ensemble de l’appareil du Parti démocrate qui s’était mobilisé pour le faire chuter en dépensant 10 fois plus que sa propre campagne lors de cette primaire. La classe des milliardaires et des groupes d’intérêts qui achètent nonchalamment les élections aux USA s’est rassemblée et a dépensé la somme sans précédent de 62 millions de dollars pour salir El-Sayed — le surclassant 10 contre 1 — et a mobilisé tout l’appareil du Parti démocrate pour le couler, ET IL A TOUT DE MÊME GAGNÉ.

Le journaliste indépendant Brian Allen a également partagé la vidéo d’un électeur du Michigan expliquant que la raison de son soutien à Abdul El-Sayed réside dans le fait qu’il ne touche aucun financement de l’AIPAC.

La victoire d’El-Sayed survient en dépit d’une vague de dépenses sans précédent menée par l’American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) et ses alliés en soutien à sa rivale, un résultat qui constitue une victoire marquante pour l’aile progressiste au sein du parti dans l’un des États les plus disputés au niveau national.

Selon le magazine Politico, l’AIPAC a injecté près de 30 millions de dollars pour appuyer la représentante Haley Stevens et barrer la route à El-Sayed, marquant ainsi le plus important investissement électoral de l’histoire du comité.

El-Sayed s’apprête désormais à livrer une bataille décisive lors de l’élection générale prévue en novembre prochain face au candidat républicain Mike Rogers, l’ancien représentant qui a décroché l’investiture de son parti sans véritable opposition, dans un scrutin considéré comme l’un des affrontements cruciaux susceptibles de déterminer la future majorité au Sénat.

Source : Médias