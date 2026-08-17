L’Iran accuse le Qatar de retarder l’enquête sur le sort de ses pilotes de chasse

L’Iran a reproché dimanche au Qatar de retarder l’accès de responsables iraniens à son territoire pour enquêter sur le sort de trois pilotes de chasse, capturés selon Téhéran pendant la guerre au Moyen-Orient, ce que Doha a démenti.

« Au lieu de nier les faits et d’entraver la recherche de la vérité, le gouvernement qatari devrait autoriser l’équipe d’experts (…) à se rendre au Qatar », a affirmé le général Mohammad Bagherzadeh, chef du Comité de recherche des personnes disparues auprès des forces armées, cité par Tasnim, au lendemain du démenti par le ministère qatari des Affaires étrangères des accusations iraniennes de détention de pilotes iraniens

Fin juillet, l’armée iranienne avait annoncé avoir récupéré le corps d’un des pilotes tués lors d’une attaque début mars ciblant la base aérienne américaine d’Al-Udeid, située au Qatar.

Samedi, l’Iran a affirmé que le Qatar avait capturé trois de ses pilotes après l’opération, et les détenait, appelant le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) à « faciliter leur libération ».

« Les pilotes Javad Salehi, Abdulmajid Dashtian et Omran Behroushnian ont été capturés vivants par les forces qataries après s’être éjectés de leur avion Sukhoi-24 lors d’une mission de combat le 2 mars 2026, après avoir été touchés par des tirs de défense ennemis », a déclaré Bagherzadeh dans une lettre adressée hier au Comité international de la Croix-Rouge.

La diplomatie qatarie a démenti « catégoriquement » cette affirmation, dénonçant des « déclarations trompeuses » émises par les autorités de la République islamique.

L’armée de l’air du Qatar avait annoncé le 2 mars avoir abattu deux bombardiers Sukhoï Su-24 en provenance d’Iran, après des tirs iraniens sur des installations gazières de l’émirat, sans précisions sur le sort des pilotes.

Selon l’AFP, le ministère qatari des Affaires étrangères avait affirmé samedi que l’émirat avait « invité une équipe iranienne (…) pour être informée en détail des opérations de recherche et de sauvetage en avril ». « Mais la partie iranienne n’a pas encore répondu à cette invitation », avait-il déclaré.

Une déclaration à laquelle l’Iran a réagi dimanche, affirmant que « des experts de l’armée de l’air iranienne attendent depuis plusieurs mois de pouvoir se rendre au Qatar » pour enquêter sur l’affaire.

Bagherzadeh a en outre accusé le Koweït d’adopter une approche similaire en évitant de communiquer sur le sort de quatre prisonniers iraniens détenus sur son territoire.

Source : Divers