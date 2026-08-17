Syrie : des milliers d’hectares de terres agricoles à Quneitra endommagés par des pesticides israéliens

La direction de l’agriculture de Quneitra, dans le sud de la Syrie, a déclaré que de vastes étendues de terres agricoles ont été endommagées par l’épandage de pesticides israéliens en janvier dernier.

Une source au sein de la direction a déclaré que « 3 729 dunams de pâturages, 1 023 dunams de terres plantées de cultures d’hiver et 140 dunams de vergers à Quneitra ont été endommagés à la suite de l’exposition à ces pesticides », selon l’agence Anadolu.

Des avions agricoles israéliens ont pulvérisé des produits chimiques sur des zones de terres agricoles et de pâturages à Quneitra, dans les campagnes du nord et du sud du gouvernorat.

La source a expliqué que « la substance pulvérisée par l’armée israélienne le long de la ligne de cessez-le-feu est un herbicide connu scientifiquement sous le nom d’herbicide, utilisé pour éliminer les plantes sauvages », notant que « le nombre d’agriculteurs touchés par les opérations de pulvérisation a atteint 255 agriculteurs ».

Des images du satellite européen Sentinel-2, prises entre le 19 janvier et le 8 février 2026, a montré des dommages importants à la santé du couvert végétal de la région, avec un dessèchement quasi complet des espaces verts, sur une superficie totale estimée à environ 2,16 kilomètres carrés, a rapporté la chaine qatarie Al Jazeera.

Depuis la chute du régime de Bachar al-Assad, le sud de la Syrie est le théâtre d’incursions et d’attaques israéliennes répétées, notamment des raids, des perquisitions, des arrestations et l’établissement de points de contrôle militaires.

Source : Divers