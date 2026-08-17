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    Iran : reprise de chargement de pétrole après deux semaines d’interruption (Images satellites)

      Rédaction du site

      Des images prises par le satellite européen Sentinel-2 le 14 août ont montré la reprise de l’activité de chargement de pétrole sur l’île iranienne de Kharg. Un grand pétrolier y est apparu amarré au quai d’Azarbad, à l’ouest de l’île, après environ deux semaines d’absence d’opérations de chargement similaires sur les principaux quais du terminal, la dernière opération de chargement ayant été observée le 30 juillet.

      Les images satellites montrent que le pétrolier, ancré le long des installations de chargement du quai d’Azarbud, mesure environ 350 mètres de long.

      Le site web TankerTrackers, spécialisé dans le suivi des cargaisons de pétrole brut a confirmé cette observation. Il a rapporté qu’un gigantesque pétrolier géant (VLCC) appartenant à la Compagnie nationale iranienne de transport maritime a été aperçu au quai d’Azarbud, transportant environ deux millions de barils de pétrole brut, décrivant cela comme la première opération de chargement observée à Kharg depuis fin juillet.

      Source : Divers

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