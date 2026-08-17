Les forces d’occupation s’infiltrent dans la campagne de Daraa et arrêtent 4 jeunes hommes

Une force israélienne s’est infiltrée, ce lundi à l’aube, dans le village d’Abidine, situé dans la région du bassin du Yarmouk (campagne occidentale de Deraa). Elle y a mené des perquisitions dans plusieurs habitations avant d’arrêter quatre jeunes hommes, dont trois frères.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme (OSDH), le convoi israélien — comprenant une dizaine de véhicules militaires et un important contingent de soldats — a progressé à l’intérieur du village jusqu’à la place de la mosquée, en même temps que des hélicoptères et des drones survolaient la zone.

Les éléments de cette force ont ouvert le feu durant l’incursion, provoquant une vive tension et de la frayeur parmi les habitants, sans qu’aucune victime ni blessé ne soit à déplorer à ce stade, d’après la même source.

Par la suite, les forces d’occupation israéliennes ont relâché deux des quatre jeunes détenus, tandis que le sort des deux autres reste inconnu.

Cette infiltration s’inscrit dans le cadre d’une série de mouvements et d’incursions répétés d’Israël dans la région du bassin du Yarmouk et l’ouest de Deraa ces derniers mois, souvent accompagnés de perquisitions, d’arrestations et d’un survol intensif de drones.

Dimanche déjà, une patrouille israélienne composée d’environ six véhicules militaires s’était introduite dans la localité de Jubata al-Khashab (campagne de Quneitra), à proximité de la ligne de démarcation avec le Golan syrien occupé. Elle avait fouillé plusieurs maisons en lisière du village avant de se retirer sans procéder à des arrestations.

Source : Médias