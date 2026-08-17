Le CGRI dément les affirmations de Trump : pas de négociation secrète avec les USA

Les Gardiens de la révolution iraniens (CGRI) ont démenti les affirmations du président américain Donald Trump concernant des pourparlers en coulisses, déclarant que Trump n’a qu’une seule voie possible : accepter sa défaite et mettre en œuvre les conditions de l’Iran.

Leur porte-parole, le général de brigade Hossein Mohebbi, a déclaré que l’affirmation de Trump selon laquelle les États-Unis mènent un dialogue officieux avec des responsables du Corps des Gardiens de la révolution islamique au sujet de questions liées à la guerre est inexacte. Il a souligné qu’aucune discussion n’a lieu entre les responsables des Gardiens de la révolution et les Américains, et que ce mensonge propagé par Trump n’est que pure fantaisie, fruit des illusions et des cauchemars engendrés par la défaite et l’impuissance dans cette guerre.

Dimanche, le président américain Donald Trump avait affirmé que son administration était en contact avec des responsables des Gardiens de la révolution, indiquant l’existence d’un canal de communication parallèle, en plus des pourparlers directs, sans divulguer plus de détails sur le contenu de ces contacts.

Mohebbi a souligné que les Gardiens de la révolution « sont le bras et la voix du peuple iranien et de la République islamique, et qu’ils font entendre leur voix sur le terrain, tandis que les relations diplomatiques relèvent bien sûr du champ de compétences d’autres départements de la République islamique. »

Il a ajouté : « D’après les informations dont nous disposons et sur la base des déclarations des responsables respectés du ministère des Affaires étrangères, même de notre côté, aucune discussion n’est actuellement en cours avec les Américains, en raison des promesses non tenues et des expériences malheureuses de violations répétées et continues des engagements par les États-Unis. »

Mohebbi a souligné que « les fantasmes de Trump ne lui seront d’aucune utilité sur le terrain, et il tente, par ces déclarations, de contrôler temporairement les prix du pétrole et de l’énergie dans le monde, mais il n’a qu’une seule voie possible devant lui : accepter sa défaite et mettre en œuvre les conditions fixées par l’Iran. »

Et de conclure : « Plus tôt les Américains accepteront l’échec et prendront leurs décisions en conséquence, plus ils épargneront à leur pays des pertes plus importantes et plus significatives. »

Trump : L’Iran doit hisser le drapeau blanc.

Trump a déclaré ce lundi à Fox News qu’il ne fixait pas de calendrier pour de nouvelles mesures à l’égard de l’Iran, ajoutant que les élections de mi-mandat américaines n’influençaient pas ses décisions concernant la question iranienne.

Trump a durci le ton face à Téhéran, déclarant que l’Iran devrait « hisser le drapeau blanc et capituler », et qualifiant la partie iranienne de « joueur invétéré ».

Il a souligné que le blocus naval américain se poursuit, afin d’imposer de nouvelles pressions économiques au régime iranien.

Source : Médias