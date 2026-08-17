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Sud-Liban : Des drones israéliens hostiles ont ciblé Doha Kfar Roumman dans le district de Nabatiyeh. (Correspondant d’Al-Manar)
17-08-2026 19:35 PM
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