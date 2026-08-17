Hausse des hostilités israéliennes : 137 projectiles par jour sur le Sud-Liban entre le 5 et le 16 août (FINUL)

La Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL) a annoncé une augmentation significative des hostilités israéliennes dans le sud du Liban, affirmant que la résolution 1701 reste le cadre de base pour le rétablissement de la stabilité.

Dans son communiqué publié lundi, l’organisation onusienne indique avoir enregistré, entre le 5 et le 16 août, « une moyenne de 137 projectiles par jour, dont 208 le samedi et 185 le dimanche ».

Le communiqué ajoute : « Face à l’escalade des tensions, ce sont une fois de plus les civils qui paient le plus lourd tribut, de nombreuses familles étant contraintes de fuir ou de modifier leurs habitudes quotidiennes en raison de l’insécurité et de l’incertitude. Les Casques bleus maintiennent une présence visible sur le terrain en effectuant des patrouilles, en surveillant l’évolution de la situation, en déblaie les routes, en atténuant les risques d’attentats à la bombe et en facilitant l’accès humanitaire. »

La FINUL a conclu sa déclaration en réaffirmant que la résolution 1701 « demeure le cadre fondamental pour le rétablissement de la stabilité » et a considéré « le renouvellement de l’engagement de toutes les parties à l’égard de ses principes comme essentiel »

Source : Médias