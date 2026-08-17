« Opération sous faux drapeau »: L’Iran nie tout lien avec l’attaque d’Erbil

Une source iranienne de haut rang a déclaré à la chaine d’information libanaise al-Mayadeen que l’incident survenu aujourd’hui à Erbil, dans la région du Kurdistan irakien, constitue « un nouvel exemple d’opération sous faux drapeau ».

La source a assuré que « l’Iran n’a aucun lien avec l’incident », soulignant que les opérations iraniennes sont « annoncées officiellement et ouvertement ».

Plus tôt dans la journée, deux drones ont visé le bureau du Premier ministre du gouvernement régional du Kurdistan, Masrour Barzani, ainsi que le siège du chef de l’agence de sécurité régionale. Les services de sécurité de la région ont affirmé que les drones avaient été lancés depuis le territoire iranien sans faire de blessé.

Cet incident survient dans un contexte d’attaques répétées contre Erbil et ses environs qui ne sont pas revendiquées par Téhéran. Le 12 août, des sources sécuritaires ont indiqué à Reuters que quatre drones avaient ciblé trois camps appartenant à l’opposition kurde iranienne près d’Erbil.

Le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi, a affirmé que certaines attaques sont des « opérations sous faux drapeau », délibérément menées pour tenir Téhéran pour responsable.

Source : Médias