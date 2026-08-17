Une source israélienne a indiqué à CNN que la mise en œuvre du plan pour Gaza pose problème à Netanyahu à l’approche des élections

CNN a rapporté que l’envoyé américain Jared Kushner s’était entretenu longuement avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, pendant plus de quatre heures, en présence du président du Conseil pour la paix du Moyen-Orient, Nikolay Mladenov, et de l’ancien Premier ministre britannique Tony Blair.

Une source israélienne proche des discussions a confié à CNN que Netanyahu, qui avait rejeté le plan en 15 points au début du mois, avait souligné lors de la réunion que progresser sur ce plan « posait problème » en raison des élections israéliennes prévues fin octobre.

La même source a ajouté que Netanyahu avait insisté sur le fait « qu’Israël » ne modifierait pas sa politique concernant les assassinats ciblés de dirigeants du Hamas.

Dans ce contexte, CNN a cité le cabinet de Netanyahu, qui a qualifié les discussions avec le Conseil pour la paix du Moyen-Orient de « approfondies et constructives ».

Un haut responsable israélien a déclaré à la chaîne que Netanyahu avait exigé qu’Israël ne se retire pas de Gaza et n’autorise aucune reconstruction tant que le Hamas ne serait pas « complètement désarmé ».

Un communiqué officiel du bureau de Netanyahu a fait état d’un accord pour la création de deux groupes de travail : l’un axé sur le « désarmement des factions armées », et l’autre sur les questions de santé publique telles que l’assainissement et l’accès à l’eau potable.

Ce responsable a également révélé que les parties s’étaient entendues sur la supervision du démantèlement des armes par un général américain, dans un premier temps. Le Hamas a toutefois insisté sur le fait que tout progrès concernant la bande de Gaza devait être conditionné par la cessation des attaques israéliennes et le début du retrait des troupes des territoires occupés.

Source : Médias