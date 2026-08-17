Trump met en garde Oman : « Nous les bombarderons »

Le président américain Donald Trump a lancé une menace ferme au sultanat d’Oman, le mettant en garde contre toute action que Washington pourrait juger préjudiciable à ses intérêts.

Cette déclaration intervient alors que des négociations parallèles se déroulent entre Mascate et Téhéran concernant le contrôle du stratégique détroit d’Ormuz.

Interrogé sur ces pourparlers irano-omanais lors d’une interview accordée à Fox News, Trump a répondu sur un ton résolument agressif : « Si Oman nous barre la route, nous les bombarderons jusqu’à la moelle. »

Ces déclarations interviennent dans un contexte de tensions régionales liées aux voies maritimes stratégiques et au rôle que joue le sultanat en tant que médiateur et acteur régional dans les affaires iraniennes.

Dans le contexte politique de cette escalade, il convient de noter que ce n’est pas la première fois que Trump profère des menaces directes contre le Sultanat, mais plutôt la deuxième fois qu’il laisse entendre qu’il pourrait recourir à la force militaire et cibler Oman, ce qui témoigne de la sensibilité de l’administration américaine à l’égard de tout accord régional susceptible d’affecter son influence ou les rapports de force dans le détroit d’Ormuz.

Source : Médias