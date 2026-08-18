Après le démenti iranien, l’Irak va enquêter sur une attaque de drones contre le bureau du Premier ministre du Kurdistan

L’Irak a annoncé lundi qu’il allait enquêter sur l’origine de tirs de drones ayant visé dans la nuit le bureau du Premier ministre du Kurdistan autonome, imputés par ce dernier à l’Iran, qui a nié toute responsabilité, condamnant une attaque « suspecte ».

L’attaque, dans les environs de Pirmam, dans la province d’Erbil, et qui n’a pas fait de victimes, a été annoncée sur X par Masrour Barzani, le Premier ministre du Kurdistan, région autonome dans le nord de l’Irak, qui a mis en cause des « drones iraniens ».

« Le domicile du chef de l’Agence de sécurité et de renseignement » a également été visé, selon M. Barzani.

Les services de lutte antiterroriste du Kurdistan irakien ont affirmé que l’attaque s’était produite à « 00H28 », au moyen de « deux drones piégés de type Hadid 110 », et avait été lancée « depuis la frontière avec l’Iran ».

Le chef du gouvernement irakien, Ali al-Zaïdi, a ordonné lundi la création d’une commission d’enquête pour identifier les auteurs et l’origine de l’attaque, a indiqué son cabinet, sans désigner de responsables.

« Opération sous faux drapeau »

« Rien ne justifie l’attaque inconsidérée contre le bureau du Premier ministre Barzani. Les amis kurdes doivent rester vigilants face aux opérations sous faux drapeau visant à semer la discorde entre voisins », a de son côté déclaré sur X le chef de la diplomatie iranienne, Abbas Araghchi.

Son porte-parole, Esmaïl Baghaï, a souligné « la détermination de l’Iran à préserver (…) les relations amicales avec l’Irak et le Kurdistan » et « insisté sur la nécessité (…) de déjouer les sinistres complots des ennemis » des deux pays, a rapporté l’agence de presse officielle iranienne Irna.

Mardi matin, Irna a fait savoir que M. Araghchi s’était entretenu au téléphone avec son homologue irakien Fouad Hussein au sujet des « derniers développements régionaux et (des) questions de sécurité frontalière ».

Lundi, une source iranienne de haut rang a déclaré à la chaine d’information libanaise al-Mayadeen que l’incident survenu à Erbil, constitue « un nouvel exemple d’opération sous faux drapeau ».

La source a assuré que « l’Iran n’a aucun lien avec l’incident », soulignant que les opérations iraniennes sont « annoncées officiellement et ouvertement ».

Depuis le début de la guerre déclenchée le 28 février par une offensive israélo-américaine contre Téhéran, le Kurdistan irakien, qui accueille des troupes américaines et des compagnies pétrolières étrangères, ainsi que des groupes kurdes iraniens en exil qui se préparent pour lancer une incursion terrestre selon Téhéran, a été la cible d’attaques revendiquées par l’Iran et des factions armées irakiennes.

Par ailleurs, le média local Rudaw a fait savoir tôt mardi sur X qu’une « explosion » avait touché un dépôt de produits pétroliers dans l’est du Kurdistan irakien et fait 18 blessés, citant le directeur général adjoint à la Santé de la province de Sulaymaniyah, sans plus de précisions.

Source : Divers