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    La Maison Blanche et Trump s’emportent contre une journaliste de CNN

      La journaliste Kristen Holmes de CNN.

      La Maison Blanche et Donald Trump se sont emportés lundi contre une journaliste de CNN, qui a demandé au président américain de réagir à une attaque d’un élu démocrate sur sa proximité supposée avec une assistante.

      « Un jour vos enfants tomberont sur votre question dégoûtante et inhumaine. Ils seront écœurés », a attaqué sur X un compte de l’administration américaine, Rapid Response 47, à l’intention de Kristen Holmes.

      Dans un autre message, ce même compte accuse cette correspondante de la chaîne à la Maison Blanche d’avoir asséné un « coup bas contre l’une des assistantes du président Trump » pendant une séance de questions-réponses dans le Bureau ovale.

      « Les responsables publics sont libres de contester des informations avec lesquelles ils ne sont pas d’accord, mais attaquer personnellement des journalistes pour leurs questions est indigne de la fonction et contraire à la liberté de la presse », a réagi CNN dans un communiqué de soutien à la journaliste.

      Kristen Holmes avait interrogé le président américain sur des propos tenus pendant un meeting par le sénateur démocrate de Géorgie Jon Ossoff, qui a reproché à Donald Trump de privilégier ses centres d’intérêt personnels à son travail de président.

      « Il veut construire sa salle de bal et voyager avec Natalie », a dit cet élu, en référence à Natalie Harp, une assistante dont plusieurs médias soulignent l’omniprésence auprès de Donald Trump.

      Le président américain n’a pas réellement répondu quand Kristen Holmes lui a demandé de réagir à ces propos.

      Un peu plus tard, alors que l’échange entre les journalistes et le président américain se poursuivait, ce dernier s’en est pris frontalement à la correspondante de CNN, qui tentait cette fois de l’interroger sur le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un.

      « Tais-toi! », lui a dit plusieurs fois le milliardaire de 80 ans, connu pour attaquer les femmes journalistes avec une virulence particulière.

      « Vous êtes une personne bruyante et turbulente », a-t-il poursuivi, en attaquant également la chaîne CNN, accusée de propager de « fausses informations. »

      Les commentaires de Jon Ossoff ont piqué à vif l’équipe de communication de l’exécutif.

      Plus tôt dans la journée, le directeur de la communication de la Maison Blanche Steven Cheung avait posté sur X l’extrait du discours évoquant l’assistante de Donald Trump et insulté le sénateur démocrate, en l’accusant d’être une « pauvre mauviette » qui « hait son pays. »

      Un porte-parole de l’exécutif, Davis Ingle, a lui traité Jon Ossoff de « poids plume » et de « théâtreux efféminé » sur la même plateforme.

      Source : AFP

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