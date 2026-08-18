Pour le 10ᵉ jour consécutif : un blocus colonial étouffe des familles à Qusra, au sud de Naplouse

Sous la protection des forces d’occupation israéliennes, des colons poursuivent le siège de trois maisons palestiniennes pour le dixième jour consécutif. La scène se déroule dans le secteur du mont Ras al-Aïn, à Qusra, au sud de Naplouse. Les alertes se multiplient face à la dégradation de la situation humanitaire des habitants encerclés, privés d’eau, de nourriture et de médicaments.

Le maire de Qusra, Abdel Azim Wadi, tire la sonnette d’alarme : « D’ici quelques heures, les familles assiégées manqueront cruellement d’eau et de traitements. Elles ont un besoin urgent et vital de soins. L’aide acheminée jusqu’ici demeure nettement insuffisante. »

Il ajoute que ces familles lancent un appel de détresse pour obtenir des vivres et des médicaments. La municipalité a sollicité le Comité international de la Croix-Rouge, le Croissant-Rouge et divers responsables pour intervenir. Malgré ces démarches, les colons et l’armée d’occupation maintiennent un verrouillage hermétique.

Abdel Azim Wadi accuse le gouvernement d’occupation de jouer la montre. « L’armée pourrait évacuer les colons en quelques minutes, mais nous subissons ce siège depuis dix jours », dénonce-t-il. Il rappelle que la pénurie de produits de première nécessité devient critique.

La localité de Qusra subit des attaques coloniales ininterrompues. Ces agressions s’inscrivent dans un plan de confiscation de milliers de dunams et d’expulsion des riverains. En parallèle, l’expropriation s’accélère avec l’extension des colonies, la multiplication des avant-postes et le percement de routes de contournement destinées à isoler les villages palestiniens.

Le maire exige une intervention d’urgence pour lever le siège et fournir l’aide vitale aux habitants. Il fait porter à l’occupation l’entière responsabilité de leur sécurité.

Source : Médias