Les usines incendiées en Italie et en Bulgarie étaient liées aux livraisons d’armes à Kiev

Les médias ukrainiens se sont particulièrement intéressés aux explosions survenues ces dernières semaines sur deux sites participent à la production d’armes et de munitions destinées à Kiev.

Le 10 août, un violent incendie s’est déclaré dans une usine militaire EMCO du village de Belitsa, en Bulgarie, à la suite d’une série d’explosions.

Le 13 août, une autre explosion a eu lieu dans l’usine KNDS en Italie.

L’entreprise bulgare EMCO qui produit des munitions de type soviétique, notamment des obus d’artillerie de 122 mm et 152 mm, des roquettes pour systèmes Grad, des mines de 60 mm, 82 mm et 120 mm, ainsi que des obus d’artillerie approvisionnait l’Ukraine depuis 2014.

Mais la Bulgarie, membre de l’OTAN et ancien fournisseur majeur d’aide militaire à l’Ukraine, a pris ses distances avec le conflit sous le gouvernement du Premier ministre Roumen Radev.

En juin 2026, elle a annoncé qu’elle n’enverrait plus aucun colis d’armes à l’Ukraine. Le mois dernier, le pays s’est retiré de « la coalition des États prêts », un groupe de nations européennes dirigé par la Grande-Bretagne et la France qui fournissait des fonds à l’Ukraine.

Les autorités pensent que l’incendie a été provoqué par l’inflammation accidentelle d’un camion transportant des marchandises pour EMCO.

L’incident s’est produit quelques jours après le crash d’un drone ukrainien en Bulgarie, près d’une station de compression de gaz desservant le gazoduc trans balkanique.

Quant à la filiale italienne de KNDS, elle produit différents types de munitions, dont des obus de 155 mm utilisés par les armées européennes de l’OTAN, pour l’Ukraine. L’entreprise fournit également des chars Leopard 1/2, des systèmes de défense aérienne Guepard et des véhicules blindés télécommandés AMX-10 aux forces ukrainiennes. KNDS a établi une filiale à Kiev, KNDS Ukraine, directement chargée de la maintenance et de la réparation des équipements occidentaux en Ukraine.

Selon les médias italiens, l’explosion a eu lieu pendant qu’un incendie ravageait la région ou l’usine est installée, à proximité de la ville Colleferro au sud-est de Rome.

Ces deux incidents, survenus à quelques jours d’intervalle, attirent toutefois l’attention en raison du rôle de ces installations dans la chaîne européenne d’approvisionnement militaire destinée à l’Ukraine. Les causes des explosions doivent toutefois être établies par les enquêtes en cours.

Source : Médias