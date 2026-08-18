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    Après le Canada, le Groenland, Gaza et le Venezuela, Trump publie une carte décrivant le détroit d’Ormuz comme « un nouveau territoire américain »

      Rédaction du site

      Donald Trump a publié mardi sur son réseau Truth Social une carte montrant le détroit d’Ormuz et le décrivant comme un « nouveau territoire américain », reprenant ainsi une idée déjà exprimée ces derniers jours.

      Le président avait pour la première fois parlé de « territoire américain » à propos de cette artère commerciale stratégique la semaine dernière, pendant un meeting et sur un ton qui laissait penser à une plaisanterie.

      Le républicain est revenu à la charge lundi pendant un échange avec des journalistes dans le Bureau Ovale, en estimant que ce serait une « très bonne idée ».

      Ce n’est pas la première fois que Donald Trump, confronté à un obstacle de politique étrangère, lance ainsi une suggestion surprenante ou menaçante d’annexion d’un territoire étranger.

      Depuis son retour au pouvoir, il a menacé de faire du Canada le « 51e » Etat américain, de s’emparer du Groenland et même évoqué une prise de contrôle de la bande de Gaza, sans passer à l’acte.

      Il avait même publié en mai dernier, une carte du Venezuela recouverte du drapeau américain et accompagnée de la mention « 51e État ».

      Dans une réponse rapide depuis Téhéran, le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Gharibabadi, a commenté via la plateforme « X », affirmant que l’illusion de Trump concernant le détroit d’Ormuz serait bientôt corrigée, tandis que le premier conseiller du président iranien, Mohammad Reza Aref, a souligné l’attachement ferme de son pays à ses droits sur cette voie maritime vitale.

      Source: AFP, médias

      Source : Avec AFP

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