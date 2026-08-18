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    Sud-Liban : pilonnage d’artillerie israélien sur la localité d’al-Mansouri dans le district de Tyr. (Correspondant)

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      EAU : Le ministère de la Défense du pays a déclaré avoir « détecté une menace de missile dirigée contre le pays » et demandé à la population de se mettre à l’abri.

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      Sud-Liban : pilonnage d’artillerie israélien sur la localité d’al-Mansouri dans le district de Tyr. (Correspondant)

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