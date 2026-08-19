L’Iran expulse deux diplomates français pour violation du Traité sur les relations diplomatiques

Le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré deux membres du personnel de l’ambassade de France à Téhéran persona non grata.

Le ministère a confirmé que les deux employés de l’ambassade de France se verraient interdire l’entrée sur le territoire iranien pour violation du Traité sur les relations diplomatiques de 1961.

Le ministère a déclaré que « malgré plusieurs semaines écoulées depuis la découverte de leur conduite illégale, le gouvernement français n’a pris aucune mesure pour y remédier et s’assurer qu’elle ne se reproduise pas », justifiant ainsi cette décision.

Plus tôt dans la journée, le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, avait annoncé que deux diplomates iraniens seraient déclarés persona non grata dans les prochains jours.

Les deux diplomates français avaient quitté l’Iran et étaient rentrés en France le 23 juin, avant d’apprendre le lundi 17 août que les autorités iraniennes les avaient officiellement déclarés persona non grata pour violation du Traité sur les relations diplomatiques.

Mardi, le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a félicité les diplomates iraniens à l’étranger, soulignant que malgré les pressions et la propagande, « personne n’a quitté son poste pendant la guerre ».

Source : Médias