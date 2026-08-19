Reuters rapporte les propos de Barrack : Les frappes israéliennes à Idlib témoignent d’une crainte d’un renforcement imminent de la présence turque

Reuters a cité l’envoyé américain en Syrie, Tom Barrack, qui a déclaré que les frappes israéliennes à Idlib reflètent l’estimation d’un possible renforcement de la présence turque dans la région prochainement.

M. Barrack a souligné que la Turquie n’avait reçu aucun avertissement concernant ces frappes israéliennes, ajoutant qu’Ankara aurait raisonnablement pu préparer sa propre riposte.

Selon Reuters, l’envoyé américain a indiqué que les États-Unis travaillent actuellement à la mise en place d’un mécanisme dédié à la prévention des affrontements entre la Turquie, « Israël » et la Syrie.

L’occupation israélienne a ciblé la piste de l’aéroport militaire d’Abou al-Douhur, dans la campagne orientale d’Idlib, par huit frappes aériennes mardi, selon les médias d’État syriens, citant une source militaire syrienne.

La source a indiqué que l’attaque israélienne a causé des dégâts matériels aux infrastructures de l’aéroport, mais n’a fait aucune victime.

Une source sécuritaire a également rapporté que les avions ont ciblé l’aéroport désaffecté, gardé par les forces du ministère syrien de la Défense, tandis que la zone était le théâtre d’une mobilisation des forces gouvernementales. Les frappes aériennes ont visé la zone aéroportuaire et sa piste, coïncidant avec des activités de drones dans la région. Plus tard, le bruit d’un hélicoptère survolant le nord de la province d’Idlib a été entendu.

De son côté, le ministère syrien des Affaires étrangères a qualifié les frappes aériennes d’« agression injustifiée et de violation flagrante de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Syrie, ainsi que d’escalade dangereuse qui menace la sécurité et la stabilité dans la région ».

La Syrie a tenu « Israël » pour responsable de cette escalade et a appelé la communauté internationale et le Conseil de sécurité à la condamner.

Source : Médias