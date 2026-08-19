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    Sud-Liban : Des tirs d’artillerie ciblent la localité de Mays al-Jabal, simultanément avec une opération de ratissage à la mitrailleuse. (Correspondant d’Al-Manar)

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