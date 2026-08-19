Tirs de missiles : Téhéran dément les accusations émiraties

L’Iran a démenti mercredi matin les affirmations selon lesquelles il aurait lancé des missiles vers le territoire des Émirats arabes unis mardi soir.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Baghaei, a déclaré dans un communiqué de presse : « Nous démentons catégoriquement les affirmations des Émirats arabes unis selon lesquelles l’Iran aurait lancé un missile dans leur direction, et nous regrettons l’accusation portée contre la République islamique d’Iran. »

« C’est un comportement contraire au principe de bon voisinage et comme un obstacle aux efforts visant à renforcer la confiance entre les pays de la région et à prévenir l’escalade des tensions sécuritaires en son sein », a-t-il ajouté.

Baghaei a également appelé « toutes les parties régionales à s’abstenir de porter des accusations sans fondement contre la République islamique d’Iran, compte tenu des complications actuelles causées par les méfaits continus des États-Unis et du régime sioniste contre la paix et la sécurité régionales, et en particulier des antécédents de nombreuses opérations de désinformation. »

Le ministère de la Défense des Émirats arabes unis a affirmé mardi que « la défense aérienne a détecté deux missiles balistiques en provenance d’Iran », précisant que « le premier missile est tombé en dehors des eaux territoriales du pays, tandis que le second est tombé dans les eaux territoriales ».

Après ces accusations, les EAU ont suspendu tous « les échanges commerciaux » et « transactions financières » avec l’Iran.

« A la lumière des escalades régionales (…) tous les échanges commerciaux, transactions financières et opérations de commerce avec l’Iran ont été suspendus jusqu’à nouvel ordre », a déclaré la directrice de la communication du ministère des Affaires étrangères des Emirats arabes unis, Afra Al Hameli.

L’Iran avait ces derniers jours, démenti des accusations lui imputant les tirs de drones contre le bureau du président du Kurdistan irakien et le domicile du chef de l’Agence de sécurité et de renseignement à Erbil, Son ministre des Affaires étrangères a mis en garde contre « les opérations sous faux drapeau visant à semer la discorde entre voisins ».

Pendant la guerre américano-israélienne, les forces armées iraniennes ont ciblé des bases et des intérêts américains dans les pays du Golfe et au Moyen-Orient, notamment aux Émirats arabes unis.

Source : Médias